اونلاين | موعد مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك| مشاهدة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الترجي التونسي، بكأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الفارس الأبيض المباراة، باعتباره حاملًا لقب كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، فيما يلعب الترجي التونسي وهو حاملًا لقب دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الترجي ضد الزمالك بالسوبر الإفريقي

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وتُقام مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك، مساء يوم الجمعة المقبلة بالعاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تاريخ أخر مواجهة بين الترجي والزمالك

كانت أخر المواجهات بين الفريقين، فى دور المجموعات لنسخة عام 2005، حيث تعادلا ذهابا 1/1، أحرز لبطل تونس معين الشعباني المدير الفنى الحالى للفريق، وسجل للأبيض محمد عبد الواحد، فيما فاز الزمالك إيابا 2 / 1، بهدفى جونيور وحازم إمام، بينما سجل للترجى فرانك أوليفيرا.