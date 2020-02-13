اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال السعودي الآن| مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora

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بث مباشر مباراة الهلال السعودي الآن| مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الهلال السعودي الآن| مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

بث مباشر مباراة الهلال السعودي الآن| مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 بث مباشر يلا كورة yallakora وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.