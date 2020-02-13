اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال السعودي اليوم NOW

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يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال السعودي اليوم NOWيستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال السعودي اليوم NOWويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي ضد الفيحاء بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال السعودي اليوم NOWوتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.