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اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم الخميس 13-2-2020 بالدوري السعودي HD

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم الخميس 13-2-2020 بالدوري السعودي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الهلال السعودي والفيحاء  اليوم  الخميس 13-2-2020 بالدوري السعودي HD يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير السعودي للمحترفين.

 

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الهلال السعودي والفيحاء  اليوم  الخميس 13-2-2020 بالدوري السعودي HDويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت ، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الهلال السعودي والفيحاء  اليوم  الخميس 13-2-2020 بالدوري السعودي HD وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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