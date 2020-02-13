اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم الخميس 13-2-2020 السبت في الدوري السعودي

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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم الخميس 13-2-2020 السبت في الدوري السعودي يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم الخميس 13-2-2020 السبت في الدوري السعودي ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي والفيحاء اليوم الخميس 13-2-2020 السبت في الدوري السعودي وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.