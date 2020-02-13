رياضة | إيتو يكشف توقعاته للسوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو يكشف توقعاته للسوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكاميروني صامويل إيتو عن رؤيته لمباراة السوبر الافريقي بين الزمالك والترجي التونسي المقرر لها غدا الجمعة في السوبر الافريقي.

وأكد إيتو في تصريحات لوسائل الاعلام القطرية أن مباراة السوبر الافريقي من الصعب التكهن بنتيجتها، مشيرا إلى أن المواجهة صعبة للغاية وكفة الفريقين متساوية.

وتمنى أن تخرج المواجهة على مستوى الحدث بين الجماهير وتلقى إعجاب الجماهير العريضة المنتظر حضورها وسط الشعبية الكبيرة للفريقين.

وتقام مباراة السوبر الافريقي في السادسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب الغرافة.