رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

_موعد مباراة الهلال السعودي والفيحاء

ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء:-

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - جانج هيون سو - ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - سيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: أندريه كاريلو - بافيتمبي جوميز - سالم الدوسري.

_ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري

ويحتل الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الفيحاء بقيادة في المركز العاشر برصيد 21 نقطة....