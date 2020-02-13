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رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 في الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم 13-2-2020 في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة ، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير السعودي للمحترفين.

 

_موعد مباراة الهلال السعودي والفيحاء

ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت ، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء:-

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - جانج هيون سو - ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - سيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: أندريه كاريلو - بافيتمبي جوميز - سالم الدوسري.

_ترتيب الهلال والفيحاء في الدوري 

ويحتل الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الفيحاء بقيادة في المركز العاشر برصيد 21 نقطة....

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