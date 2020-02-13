رياضة | سر اختيار ملعب الغرافة للسوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اختيار ملعب الغرافة للسوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي ملعب الغرافة لاستضافة تلك المواجهة دون عن باقي الملاعب الأخرى هناك.وأكد مصدر في اللجنة المنظمة للبطولة أن اختيار ملعب الغرافة يرجع لبعده عن المترو هناك وهو أكثر الأماكن استخداما للجماهير للوصول إلى الملاعب.وأشار المصدر إلى أن اللجنة المنظمة فضلت الفصل بين جماهير الزمالك والترجي قدر الإمكان في ظل الحضور الجماهيري المتوقع.

وتقام مباراة السوبر غدا الجمعة في السادسة مساءا على ملعب الغرافة.