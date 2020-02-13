رياضة | الزمالك يعزل لاعبيه عن الزيارات قبل مباراة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعزل لاعبيه عن الزيارات قبل مباراة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس البعثة في قطر تركيز كامل على بعثة الفريق قبل مباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.

ويلتقي الزمالك مع الترجي غدا الجمعة على ملعب الغرافة في السوبر الافريقي.

ومنع تيجانا لاعبي الفريق من أي زيارات في فندق إقامتهم في قطر للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم نهائيا قبل المواجهة بسبب صعوبة اللقاء.

وطلب مرتضى منصور رئيس الزمالك من لاعبيه في وقت سابق بعدم التسوق والالتزام بالخروج من الفندق لملعب التدريب والعكس.

