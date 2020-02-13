رياضة | هاشتاج "بروح قتالية السوبر زمالكاوية" يتصدر تويتر قبل موقعة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "بروح قتالية السوبر زمالكاوية" يتصدر تويتر قبل موقعة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت جماهير نادي الزمالك اليوم هاشتاج بروح قتالية السوبر زمالكاوية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل موقعة الترجي الرياضي التونسي المقبلة في نهائي كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك المصري نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير 2020 في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي علي استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الدولي في العاصمة القطرية الدولي في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والرابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

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وتذاع المباراة بين نادي الزمالك المصري أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير 2020 في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي علي استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الدولي في العاصمة القطرية الدولي علي قناة بي أن سبورت 1 و 12 المشفرة المالكية لحقوق بث نهائي كأس السوبر الأفريقي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي وبقيادة الحكم الدولي الجنوب إفريقي فيكتور جوميز

ويشارك نادي الترجي الرياضي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي وهو حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي بينما يشارك نادي الزمالك المصري في المباراة بصفته بطلا لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية علي حساب نظيره نادي نهضة بركان المغربي.

يذكر أن نادي الترجي الرياضي التونسي هو حامل لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد أن حقق الفوز علي حساب نادي الرجاء البيضاوي المغربي في الموسم الماضي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين في العاصمة القطرية الدوحة.