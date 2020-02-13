رياضة | تردد قنوات الكأس الرياضية الناقلة لدوري أبطال آسيا

تعد مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية من أهم القنوات الموجودة على الأقمار الصناعية العربية، نايل سات وعرب سات سات.

وتمتلك القناة حقوق العديد من البطولات الهامة التي تستحوذ على إهتمام المشاهد العربي في جميع أرجاء الوطن العربي، بالإضافة لبعض البرامج الحوارية الهامة، لعب أبرزها برنامج "المجلس" وبرنامج "جرايد" وبرنامج "90 دقيقة".

وتعد بطولتي دوري أبطال آسيا هي أهم البطولات التي تنقل بشكل مباشر على قنوات الكأس، في ظل إشتراك أقوى الأندي العربية خلالها مثل أندية النصر والهلال السعوديين، والسد والدحيل القطريين، والشارقة والوحدة الإمارتيين، وغيرها من الأندية الكبيرة.

كما تمتلك حقوق بطولة كأس الإتحاد الآسيوي التي تشترك بها أندية العراق والكويت وعمان والأردن، بالإضافة لدوري نجو قطر، والذي يعج بالأسماء الرنانة.

كما تنقل القناة أهم مباريات الدوري التونسي، والذي يحظى بإهتمام العديد من المتابعين، نظراً لإحتوائه على أندية لها ثقلها العربي والأفريقي مثل الترجي والنجم الساحي والأفريقي والصفاقسي.

وتناثرت أخبار عديدة، حول نقل القناة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، والمقررة غداً الجمعة 14 فبراير، بالعاصمة القطرية الدوحة، لكن دون وجود شئ رسمي حتى الآن.

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وترتبط القناة بمجموعة القنوات الأشهر في الوطن العربي، وهي مجموعة قنوات بي إن سبورتس "beIN Sports" القطرية أيضاً، والتي تنقل أهم الأحداث الرياضية الأوروبية والعالمية، مما يكفل تواجد ترسانة معلقي بي إن سبورتس على قنوات الكأس، وإبرزهم رؤوف خليف وعصام الشوالي وحفيظ دراجي وخليل البلوشي وعامر الخوذري وغيرهم.

تردد مجموعة قنوات الكأس

تمتلك المجموعة، ثلاثة قنوات مفتوحة، وهي الكأس 1، والكأس 2، والكأس 4، وفيما يلي تردد تلك القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة.

1- القمر الصناعي عرب سات (بدر 4): تردد 12245 – عمودي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

2- القمر الصناعي نايل سات: تردد 11919 – أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.

3- القمر الصناعي سهيل سات: تردد 10770 – أفقي – معدل ترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 3/4.