رياضة | تفوق واضح ليوفنتوس في آخر خمس مواجهات ضد ميلان في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق واضح ليوفنتوس في آخر خمس مواجهات ضد ميلان في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو اليوم الخميس 13 فبراير، مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، بين ميلان وغريمه يوفنتوس.

يدخل الفريقان المباراة بعد هزيمتين في آخر مبارتين لهما في الدوري الإيطالي، حيث خسر يوفنتوس أمام مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، فيما سقط ميلان أمام جاره إنتر برباعية مقابل هدفين.

وستمثل القمة المنتظرة، فرصة ذهبية للفريقين لإستعادة توازنهما، إستعداداً للمباريت القادمة، التييستعد يوفنتوس من خلالها لمواصلة صراعه على قمة الكالتشيو أمام الإنتر، ويواصل ميلان طريقه الصعب لبلوغ المربع الذهبي.

تاريخ آخر خمس مواجهات بين ميلان ويوفنتوس في كأس إيطاليا

على مستوى لقاءات كأس إيطاليا، شهدت آخر خمس مواجهات بين القطبين تفوق كاسح للبيانكونيري، حيث فاز بآخر خمس مواجهات بين الطرفين، وحسم من خلالهما اللقب بشكل مباشر ضد الروسونيري، حيث يرصد لكم الخليج 365 الرياضي تفاصيل آخر خمس مواجهات في "كوبا إيطاليا" بين يوفنتوس وميلان.

2012 - طعنة فوسينتش

بعد هزيمة ميلان في مباراة الذهاب على أرضية سان سيرو بهدفين لهدف، تقابل الفريقان في إياب نصف نهائي نسخة 2012.

تقدم الأسطورة أليساندرو ديل بييرو ليوفنتوس، قبل أن يرد ميلان بهدفين عبر الجزائري جمال مصباح والأرجنتيني ماكسي لوبيز، ليلجأ الطرفان لأشوط إضافية، سجل خلالها المونتينجري ميركو فوسينتش هدف التعادل ليوفنتوس، الذي كان كفيل بصعود البيانكونيري للمباراة النهائية بمجموع اللقائين 4-3.

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2013 – فوسينتش يضرب مجدداً

إلتقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2013 بملعب أليانز ستاديوم، تقدم ستيفان شعرواي مبكراً، قبل أن يتعادل لاعب الهلال السعودي الحالي سباستيان جيوفينكو، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي، سجل من خلالها فوسينتش هدف الصعود للدور نصف النهائي، واللافت للنظر، أن هدفي فوسينتش في المباراة السابقة وتلك المباراة جاءا في دقيقة واحدة وهي الدقيقة 96.

2016 – ضربة موراتا تهدي يوفنتوس اللقب

ضرب الفريقان موعداً في نهائي نسخة 2016 بملعب الأوليمبيكو، تعادل الفريقان سلبياً في مباراة مشحونة مليئة بالشد والجذب، ليضطر الفريقان لخوض وقت إضافي للمرة الثالثة على التوالي، يستطيع خلالها لاعب ريال مدريد المعار ألفارو موراتا تسجيل هدف الفوز بالكأس في الدقيقة 110.

2017 – يوفنتوس يواصل التفوق

تواجه الفريقان في ربع نهائي نسخة 2017 بملعب أليانز ستاديوم، حين أنهى يوفنتوس الأمور بهدفين مبكرين عبر باولو ديبالا وميراليم بيانيتش، قبل أن يسجل الكولومبي كارلوس باكا هدفاً شرفياً.

2018 – رباعية مذلة

إلتقى الفريقان مجدداً في نهائي نسخة 2018 بملعب الأوليمبيكو، وشهدت المباراة هزينة مذلة للروسونيري برباعية نظيفة، سجل منها المغربي مهدي بنعطية هدفين، وهدف للبرازيلي دوجلاس كوستا، ولاعب الميلان نيكولا كالينيتش ضد مرماه.