رياضة | تردد بي إن سبورت المفتوحة عبر جميع الأقمار الصناعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد بي إن سبورت المفتوحة عبر جميع الأقمار الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع عشاق كرة القدم في الدول العربية والإفريقية بشغف قنوات بي إن سبورت المفتوحة التي تبث معظم مباريات الدوريات الكبرى الهامة وخاصة لقاء ديربي أفريقيا القوي بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل كأس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء الجمعة المُقبلة 14-2-2020 على ملعب حمد بن جاسم" بالعاصمة القطرية الدوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على الأقمار الصناعية لمتابعة أبرز المبارايات في الأسبوع الجاري الذي يشهد العديد من المعارك الكروية الصعبة أبرزها السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي مساء الجمعة المُقبلة.

يمكن لجميع المشاهدين ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة، على القمر الصناعي الخاص بالرسيفر والقيام بإدخال أحد الترددات المناسب للجهاز المستخدم كالتالي:-

1- نايل سات 11084

H 5/6

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2- عرب سات 12379

H 5/6

3- سهيل سات11547

V 5/6

4- النايل سات12245

V 3/4

5- النايل سات12264

H 2/3.