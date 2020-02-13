رياضة | التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال لمواجهة مضيفه الفيحاء، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء:-

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - جانج هيون سو - ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبد الله عطيف - سلمان الفرج - سيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: أندريه كاريلو - بافيتمبي جوميز - سالم الدوسري.

ويحتل الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الفيحاء بقيادة في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.