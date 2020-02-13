رياضة | أحمد حسن يعلن مفاجآة بخصوص إنتقال شريف إكرامي لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يعلن مفاجآة بخصوص إنتقال شريف إكرامي لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مفاجآة كبري تخص شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى أعلن رحيله نهاية الموسم الجاري.

وقال عميد لاعبي العالم خلال برنامج نمبر وان على قناة النهار: شريف اكرامي بنسبة كبيرة ينضم لبيراميدز بداية من الموسم المقبل

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واضاف : اللاعبين الكبار لهم دور كبير مع اي فريق لما يمتلكوه من خبرات ".

وكان إكرامي قد خرج من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر ويلعب محمد الشناوي بشكل أساسي مع المارد الأحمر ومنتخب مصر