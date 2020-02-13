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إنتر ميلان يسقط أمام نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا
الخميس 13 فبراير 2020
سقط فريق إنتر ميلان، في فخ الهزيمة أمام ضيفه نابولى، بنتيجة 1 – 0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، في ذهاب نصف نهائي، بطولة كأس إيطاليا.
سيطر التعادل السلبى، على الشوط الأول، الذى جاء ضعيف المستوى من جانب الفريقين، حيث لم يتعرض مرمى الفريقين، لأى تهديد خطير، خلال أول 45 دقيقة من المباراة، وانحصر اللعب فى وسط الملعب.
وفى الشوط الثانى، نجح الإسباني فابيان رويز، بتسجيل هدف فوز نابولى بالمباراة، في الدقيقة 57، من تسديدة قوية، سكنت على يمين حارس النيراتزورى.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب، سوف تجمع الفريقين يوم الخميس 5 مارس المقبل، على ملعب "سان باولو"، معقل فريق نابولى.
تأهل النيراتزورى، لنصف نهائي كأس إيطاليا، بعد تخطيه فيورنتينا، بنتيجة 2 – 1، بينما صعد نابولى، على حساب فريق لاتسيو، بنتيجة 1 – 0.
ويقام لقاء ذهاب المباراة الأخرى بين ميلان ويوفنتوس، مساء الخميس، على ملعب "سان سيرو"، معقل الروسونيرى.
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