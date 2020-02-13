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أنت تسأل وهو يجيب! نجم ريال مدريد يفتح قلبه لمشجعيه عبر توتير

كل شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مختلف. نجم ريال مدريد يتوجه عبر توتير إلى عشاقه. وهؤلاء أعربوا عن فضول كبير لمعرفة تفاصيل مسيرته وحياته، والنتيجة سيل من المعلومات عن بطل العالم لمونديال البرازيل.

على هاشتاغ #asktoni فتح المجال مجددا لعشاق "مايسترو" ريال مدريد الإسباني، توني كروس، للدخول في تواصل مباشر مع الدولي الألماني البالغ من العمر 30 عاما.

وبالفعل، بعث جمهور كرة القدم سيلا من الأسئلة للاعب، التي كانت غنية ومتنوعة، بينها تلك التي تدور حول أسباب فوز فريقه ريال مدريد بلقب الدوري ثلاث مرات على التوالي، وأخرى حول أسوأ مرحلة قضاها اللاعب خلال مسيرته الرياضية. السؤال الأخير بالذات أجاب عليه توني كروس بصيغة مقتضبة، وكتب CL final 2012.

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وللتذكير أقيم هذا النهائي على أرض ألمانية وتحديدا في ميونيخ، حيث خسر بايرن ميونيخ (فريق كروس آنذاك)، أمام تشيلسي الإنجليزي في ضربات الجزاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل أربعة. ويبدو أن هذا الجرح لم يندمل بعد، رغم أن بعض الألمان كانوا ينتظرون أن يتحدث نجم المانشافات عن الخروج المدوري للمنتخب بلاده من الدور الأول من منافسات مونديال روسيا 2018.

أما بخصوص مجريات الليغا هذا الموسم، فقد أعرب كروس عن رضاه بنتائج "الأبيض الملكي" متصدر ترتيب الليغا (23 نقطة)، متقدما بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة.

في ذات الوقت أشار لاعب خط الوسط إلى المباريات المبرمجة الشهر الجاري التي "لن تكون سهلة"، والمقصود مباراة سيلتا فيغو (16 فبراير/ شباط 2020) وبعدها مباراة ليفاني (22 من نفس الشهر)، قبل الموقعة الأكبر أمام كتيبة بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة الأبطال (26 فبراير/ شباط).