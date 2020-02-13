أحمد حسن: اتجاه في اتحاد الكرة لتخفيف العقوبات على لاعبى بيراميدز

جدة - عمرو شويل قال عميد لاعبي العالم أحمد حسن، إن هناك اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لتخفيف العقوبة على لاعبي نادي بيراميدز.

وتابع أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "الاعتراض بشكل لائق مقبول ولكن الغير مقبول التجاوزات والسب".

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف 5 لاعبين من بيراميدز وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة في نهايتها اعتراضًا كبيرًا من لاعبي بيراميدز على الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار اللقاء بعد احتسابه هدفًا لأليو ديانج لاعب الأهلي تسبب في إثارة جدل كبير.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبات المفروضة بسبب أحداث لقاءات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بينها مباراة الأهلي وبيراميز.وجاءت قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز:

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إيقاف أحمد محمد أيمن منصور لاعب نادي بيراميدز إف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف رجب عبد الحليم بكار لاعب نادي بيراميدز إف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز إف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

منع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز إف سي من المشاركة في أنشطة تتعلق بكرة القدم ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف إسلام عيسي لاعب بيراميدز إف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

إيقاف اللاعب عمر جابر لاعب بيراميدز إف سي ثلاث مباريات مع تغريمه خمسين ألف جنيه.