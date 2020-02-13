شكرا لقرائتكم جمال الغندور: 18 حكما مصريا حصلوا على رخصة حكم الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، أن 18 حكما مصريا حصلوا على رخصة حكم الفيديو، مؤكدا أنه لم يتحدد حتى الأن موعد تطبيق الفار فى الدورى المصرى.

وقال الغندور فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن حكم مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، سيكون من النرويج أو الدنمارك أو كرواتيا، موضحا أنه سيحسم القرار النهائى خلال الساعات المقبلة.

وتنظم لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة المقبل لتعريف الاعلاميين بتقنية الفيديو والحالات التى تستوجب تدخل حكم الفيديو.

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وتقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.

وسددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، مبلغ 700 ألف يورو للشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري بداية من الدور الثاني المقرر انطلاقه يوم 9 مارس المقبل.

ويعتبر المبلغ نظير تطبيق التقنية في النصف الثاني من عمر الدوري هذا الموسم حيث يمتد العقد لثلاثة مواسم ونصف مقبلة مقابل 4 ملايين يورو.