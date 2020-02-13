شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان: المنتخب والعودة للأهلى أهم من الاحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف الجونة حتى نهاية الموسم الجارى، إنه يبذل قصارى جهده مع الفريق الساحلي من أجل تحقيق نتائج ايجابية تساهم في تواجد الجونة في مركز متقدم بجدول مسابقة الدوري المصري، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة.

أوضح أحمد ياسر ريان في تصريحاته لقناة "أون سبورت" أن هدفه في الفترة المقبلة الانضمام لصفوف المنتخب الأول، مؤكدًا أن المنتخب يعد الهدف الأول لأى لاعب، خاصة وأن ارتداء قميص الفراعنة يعد شرف كبير.

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وعن هدفه في الفترة المقبلة عقب انتهاء إعارته لصفوف الجونة، أكد أحمد ياسر ريان أن العودة للأهلي وقيادة هجوم المارد الأحمر أهم من الاحتراف في الفترة المقبلة.

أردف مهاجم الجونة حديثه، مؤكدًا أن كونه أبن ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق تسبب له في بعض الإيجابيات والسلبيات في ذات الوقت، ومن أبرز السلبيات التي واجهها تعنت بعض المدربين معه وعدم الاعتماد عليه لمنع أولياء الأمور من التحدث وإنه يشارك لكونه ابن ياسر ريان.

وعن علاقته بعماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أكد أحمد أنه يرتبط بعلاقة طيبة مع القناص ويعتبره قدوته في الملاعب، بخلاف النصائح التي يحصل عليها منه في معظم الأحيان.