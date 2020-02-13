شكرا لقرائتكم سمير عثمان: هدف الأهلى أمام بيراميدز صحيح.. وجريشة يتعرض لظلم كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، من اتحاد الكرة المصرية، الاستعانة بطبيب رياضي للتأهيل النفسي وتجهيز اللاعبين والمسئولين بشكل لائق.

وقال سمير عثمان في تصريحات تلفزيونية: "هدف الأهلي الثاني أمام بيراميدز سليم 100%"، وأتم: "جهاد جريشة يتعرض لظلم كبير من لجنة الحكام.

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ومنح مسئولو اتحاد الكرة، تعليمات إلى جهاد جريشة الحكم الدولي، بعدم التحدث لوسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة الدائرة بينه وبين لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، وتواصل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل عضو الجبلاية مع جهاد جريشة وطلبا منه عدم التحدث لأي وسيلة إعلامية لحين انتهاء الأزمة.. كما أكد رئيس اتحاد الكرة للحكم أن أزمته سيتم حسمها بين الدورين في الدورى.

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قد اختار جهاد جريشة حكمًا فيديو لمباراة أولمبيك آسفى المغربى واتحاد جدة السعودى يوم 15 فبراير الجارى، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية أبطال العرب.