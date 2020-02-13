شكرا لقرائتكم أحمد حسن: تعاقد بيراميدز مع حمودي خطأ إداري كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد حسن عميد لاعبي العالم ، تعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودي، خطأ إداري كبير ويتحمله جميع المسئولين في النادي. Advertisements قال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: "رحيل أحمد علي عن صفوف الفريق خطأ كبير، وبيراميدز يفتقد للخبرات هذا الموسم". وأتم: "جون انطوى الصفقة الوحيدة التي اضافت لبيراميدز هذا الموسم".

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