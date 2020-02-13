شكرا لقرائتكم عبد الحليم علي: مباراة الترجي بالسوبر لن تكون سهلة.. والرهان على روح لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق، إنه يثق في قدرة لاعبي الزمالك على التتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وأضاف عبد الحليم علي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك، أن اللاعبين يجب أن يقدروا مدى اهتمام الجماهير الزملكاوية بالبطولة وبذل قصارى جهدهم من أجل اسعادهم.

وتابع العندليب، أن استقبال الجماهير لبعثة الزمالك ومدى الاهتمام الكبير الذي وجده الفريق من لحظة وصوله للدوحة يجب ان ينعكس على روح اللاعبين وقتالهم للتتويج بالبطولة.

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وأكد نجم الزمالك السابق، أن المباراة لن تكون سهلة، ويجبب احترام فريق الترجي التونسي لأنه بطل دوري ابطال افريقيا في آخر نسختين ويملك عناصر مميزة للغاية.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.