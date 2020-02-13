شكرا لقرائتكم الأهلي يتوجه إلى الإسكندرية اليوم للاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر فريق الكرة الأول بالأهلي للإسكندرية اليوم الخميس بعد انتهاء المران استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر اقامتها غداً الجمعة على ملعب المكس في المواجهة المؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

ويعود السنغالي اليو بادجي ومروان محسن لحسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في مواجهة المصري بعد استبعادهما من مواجهة طلائع الجيش الماضية التي فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، حيث تم استبعاد بادجي بعد وصوله المتأخر للقاهرة بعد سفره للسنغال لتجديد جواز سفره فيما عاني مروان محسن من نزلة برد شديدة حالت دون مشاركته في مواجهة طلائع الجيش وأكد الجهاز الفني للأهلي لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات أمام الفريق البورسعيدي القوي والوصول للفوز الخامس عشر على التوالي ، ويرفض فايلر المدير الفني الإفصاح عن التشكيل الأساسي للمباراة كما إعتاد في الفترة الماضية التي يُفاجئ فيها الجميع بتغييرات كثيرة في التشكيل بعده تجهيز جميع اللاعبين ليكونوا جاهزين للمشاركة في أي مباراة يتم استدعاؤهم لها.

وأكد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق أهمية مباراة المصرى التى تقام مساء غد الجمعة على استاد حرس الحدود (المكس) والمؤجلة من الأسبوع السادس فى بطولة الدورى الممتاز، وشدد المدير الفنى على أهمية تحقيق الفوز فى مباراة المصرى ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق فى مشوار بطولة الدورى الممتاز.

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وأوضح فايلر خلال حديثه مع اللاعبين فى المحاضرات الفنية، أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التحديات الصعبة، وطالبهم بضرورة التركيز فى مباراة المصرى فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خلال هذه الفترة .

وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصرى؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.