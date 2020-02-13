معيض الشهري: "ثغرة" سمحت بانتقال الدوسري إلى النصر

أكد معيض الشهري ،رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن هناك ثغرة سمحت بانتقال عبدالعزيز الدوسري من الفيصلي إلى النصر، وأن توقيعه كان صحيحا للنصر.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: هناك بند في عقد عبدالعزيز الدوسري ينص على أنه في حالة رغبة اللاعب في الانتقال عليه دفع مليون ريال وإشعار نادي الفيصلي، وأرسل لنا صورة من الإشعار وتحويل المبلغ، وبعدها طلب النصر تسجيله، وهذه البنود تحفظ حق اللاعب والنادي، والشرط الذي بين اللاعب والفيصلي حتى ولو فعل العقد يسري عليه البند الأول، وجدنا أن هناك ثغرة في العقد سمحت بانتقال اللاعب، لا يوجد أي احتجاج رسمي بخصوص هذه القضية.

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وفيما يتعلق بقضية العدالة مع اتحاد جدة، ذكر: احتجاج العدالة على اتحاد جدة كان بخصوص تسجيل الأخير لثمانية لاعبين، ونوضح أن التسجيل صحيح ولو كان غير ذلك لما تم تسجيله، والقوائم تتحدث خلال فترة التسجيل، وقبل مباراتهما أصبح عدد محترفي الاتحاد سبعة لاعبين.

وأضاف:الاتحاد الدولي "فيفا" أصدر تعميما قبل 4 أشهر بأن تكون جميع المسابقات في كافة الاتحادات لابد أن تكون لها فترات تسجيل في الهواة والمحترفين وكرة القدم النسائية، وفترة الهواة ستكون في منتصف شهر 8 لمدة شهر ونصف، والثانية لمدة 3 أسابيع، ويتم تسجيلهم عبر نظام إلكتروني.

وواصل: بخصوص قانون "فيفا" إذا اللاعب تأخر راتبه خلال 3 أشهر يحق له فسخ عقده فهو غير موجود لدينا وليس مفعلا، لأن الأندية جميعها ستتضرر إذ طبق، وسنعمل في الفترة الصيفية على أن نكون متفاعلين مع لائحة "فيفا" قدر الإمكان، علما بأن هناك أندية تأخرت دقيقة بعد نهاية فترة الانتقالات وتم رفض تسجيل لاعبيها.