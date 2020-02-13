شكرا لقرائتكم أين يرتحل لاعبو الدوري الإنجليزي في فترة التوقف الشتوي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمضى فريق أرسنال5 أيام في دبي حيث خضع لاعبوه لتدريبات يومية بقيادة المدرب الإسباني أرتيتا والذي يبحث عن إعادة التركيز للاعبيه بعدما بات الفريق في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي بعد 4 تعادلات متتالية في المسابقة.

ويسعى أوباميانغ، مهاجم أرسنال، لمواصلة سجله التهديفي المتميز أمام نيوكاسل يونايتد عندما يلتقيان يوم الأحد المقبل بعد أن كان صاحب هدف الفوز للفريق اللندني في مباراة الذهاب.

وبدأ مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي معسكرا مغلقا في ماربيا الإسبانية والتي تتجاوز فيها درجات الحرارة العشرين مئوية، وسيعيش لاعبو يونايتد في الأجواء الدافئة حتى يوم الخميس فيما يلعب الفريق في السابع عشر من الشهر الحالي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وبعد مباراته أمام بورنموث، ارتحل شيفيلد يونايتد إلى دبي رغم أن مدربه كان يفضل استمرار المنافسات بدلا من التوقف الشتوي لأنه على بعد نقطتين من مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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ومنح فريق تشيلسي لاعبيه إجازة للسفر إلى مختلف البلدان من اختيارهم فقرر تامي أبراهام التوجه إلى دبي قبل أن يعود الجميع للتدريبات يوم الاثنين الماضي.

وقرر لاعبو إيفرتون أن لا يسافروا حول العالم في إجازتهم وهي الحال نفسها في بيرنلي وبرايتون، أما ليستر سيتي فترك مدربه اللاعبين أمام خيارات مفتوحة للتنقل في أيام الإجازة الشتوية الحالية.

ونشر لاعبو ليفربول على حساباتهم للتواصل الاجتماعي وجهاتهم المختلفة منها ميامي ولوس أنجليس والمالديف والإمارات.

وانتظر مانشستر سيتي مباراته يوم الأحد أمام وست هام قبل أن يتم تاجيلها بسبب العاصفة الثلجية في إنجلترا فطار لاعبوه بعدها إلى إجازات متفرقة لأن أقرب مباراة لهم لن تلعب قبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي أمام ليستر سيتي في الدوري.