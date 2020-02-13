مربط دبي يتصدر 3 فئات في افتتاح دولية الشراع للجمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت خيول مربط دبي ثلاثية خلال افتتاح النسخة الأولى لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية 2020، التي انطلقت أمس الأول، بمنتجع الفرسان الرياضي في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونالت خيول مربط دبي المركز الأول ثلاث مرات خلال فعاليات اليوم الأول التي تألفت من 6 أشواط خصصت للخيول الإناث من الفئات العمرية الصغيرة، وحققت المهرة «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام أعلى معدل من النقاط بلغ 93.00 نقطة.

واستهلت المهرة «دي سيرين» لمربط دبي، المنافسات بالفوز بالمركز الأول في الشوط الافتتاحي المخصص للمهرات عمر سنة «أ»، تلتها في المركز الثاني «هلهولة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، فيما حلت في المركز الثالث «أ س سلمة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي.

واعتلت «الأريام بنفسج» لإسطبلات الأريام، صدارة القسم «ب»، تاركة المركز الثاني للمهرة «ورد البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما جاءت في المركز الثالث «م ع جوهرة» لمحمد العتيبة. واحتلت «ع ج أفكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، المركز الأول في الشوط الثاني للمهرات عمر سنتين القسم «أ»، وجاءت في المركز الثاني «الأريام هوايل» لإسطبلات الأريام، فيما حلت في المركز الثالث «مال الله أبال» لجانتال رايت.

وتصدرت «ع ج سماره» لمربط عجمان القسم «ب»، وجاءت في المركز الثاني «اس كيو غرام» لمربط الصقران، فيما حلت في المركز الثالث «كوثر السيد» لمبارك المنصوري.

وأحرزت «دي نواهل» لمربط دبي المركز الأول في الشوط الثالث المخصص للمهرات عمر 3 سنوات القسم «ا»، وجاءت في المركز الثاني«اس اس لابيلا» لمربط الصقران، فيما حلت في المركز الثالث «رائعة عذبه» للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأكملت «دي غرام» ثلاثية لمربط دبي، عندما تصدرت القسم «ب» وجاءت في المركز الثاني «فلة الريماس» لمربط الريماس، واحتل المركز الثالث «روح مغيدر» لراشد الزعابي.

وأشاد سلطان اليحيائي مدير البطولة، بالانطلاقة القوية لفعاليات النسخة الأولى، وقال إن البطولة استطاعت أن تحدث زخماً كبيراً قبل أن تبدأ من خلال الإقبال الكبير والمشاركة الدولية والمحلية التي جعلت اللجنة المنظمة تضطر لزيادة أيام البطولة حتى تستوعب العدد الكبير من الخيول التي تم تسجيلها.