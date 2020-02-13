بيـدرو: العيـن ينقصـه الكثـير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام



خيب العين ظن جماهيره بالهزيمة الثقيلة التي تعرض لها بسقوطه برباعية نظيفة أمام سباهان الإيراني باستاد هزاع بن زايد، مواصلاً مسلسل السقوط المدوي على ملعبه بدار الزين، حيث تعرض للخسارة الخامسة توالياً، بجانب عدم الفوز في 9 مباريات متوالية بالبطولة.

تركت الخسارة الثقيلة علامة استفهام كبرى تجاه الفريق الذي كان «بعبعاً» في دوري أبطال آسيا وتخشاه كل الفرق التي تأتي إلى دار الزين، وأصبح الآن صيداً سهلاً للمنافسين.

الخسارة في كرة القدم ليست مشكلة ووراده حدوثها بأي نتيجة، ولكن ما زاد من صدمة الجماهير الأداء المحير للاعبين، خصوصاً أن سقف الطموحات قبل المباراة قد ارتفع عالياً بعد الأداء القوي والروح العالية أمام الشارقة في بطولة دوري الخليج العربي قبل أيام معدودة، ليأتي النقيض تماماً في الأداء وغياب الروح وحتى الرغبة في محاولة إصلاح الوضع المريع الذي ظهر عليه الفريق، وهو ما سهل مهمة الضيف الإيراني الذي صال وجال في الملعب، وكان بإمكانه أن يزيد الغلة لولا تسرع لاعبيه في بعض الهجمات.

الخسارة حدثت وانتهت وعلى المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل أن يتدارك الأمر بسرعة ويشرع في معالجة الأخطاء الكارثية التي وقعت في الخط الخلفي، خصوصاً ليس هناك متسع من الوقت، فالفريق سيلاقي النصر السعودي في الجولة الثانية، وقبلها اتحاد كلباء غداً الجمعة في مباراة مؤجلة بالدوري.

ويبدو أن الأداء المحير للعين انعكس على مدربه إيمانويل في المؤتمر الصحفي الذي لم يجد تفسيراً لما حدث لفريقه، وقال إنه مثل الجميع يشعر بالصدمة من هذا الأداء.

وقال متابعاً: عندما تكون خاسراً بثلاثة أهداف ولم تصل إلى الدقيقة 53 من عمر المباراة اعرف أن الوضع صعب ولا يمكن السيطرة عليه، وباختصار لم نكن جيدين ولم نظهر بالصورة المطلوبة في المباراة، وأعتقد ان المباراة كشفت لنا أن هناك الكثير ينقصنا، وهناك عمل كبير يجب أن نقوم به لرفع مستوى الأداء في الفريق.

وحول إذا ما كانت بعض الغيابات في خط الوسط أو المجهود الذي بذله فريقه أمام الشارقة في الدوري تسببت في هذه الخسارة القاسية قال بيدرو: صحيح أننا بذلنا جهداً كبيراً في مباراتنا أمام الشارقة ولكن هذا ليس عذراً لهذه الخسارة والتي كما ذكرت لكم أننا لم نكن جيدين ولم نؤد بالصورة المطلوبة.

من جانبه أبدى أمير قلعنوي مدرب فريق سباهان سعادته بالفوز على العين، وقال: هي مباراة مهمة لنا في بطولة مهمة أيضاً ونجحنا بعد غياب أربع سنوات عنها أن نحقق فوزاً مهماً وكبيراً.

وأضاف: درسنا العين جيداً قبل المباراة ولم نترك مساحات أمام لابا وبندر وكايو واستطعنا الحد من خطورتهم، وأنا فخور بما قدمه لاعبونا وتنفيذهم للتعليمات.