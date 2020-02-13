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شبنا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 13/02/2020

حسان العبيدلي

وش فيك مستغرب ومصدوم       هذا ترى الوقع يا بوسعيد
من كم سنه ماهو من اليوم         الحال عاثر ومابه جديد
من هو نعاتب من هو نلوم        شبنا على باب المواعيد

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