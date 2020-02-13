جـاني رئيـساً للجنة المنظمـة لاحتفـالات الشـارقة باليـوم الرياضـي الوطـني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني الذي يوافق 5 مارس المقبل في حديقة المجاز، تجهيزاتها وفعالياتها المختلفة، لإنجاح هذا الحدث من خلال مشاركة الرياضيين ومختلف فئات المجتمع، ضمن الأجندة البارزة التي يعمل مجلس الشارقة الرياضي على نجاحها في كل عام.
وأعلن المجلس عن تشكيل اللجنة المنظمة للفعالية برئاسة عبدالملك جاني وياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية مديراً للحدث، وعضوية كل من مريم يوسف الحوسني، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء ونبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم التسويق والترويج، ومحمد علي الحمادي مدير مكتب الأمين العام، وعفراء جمعة المشغوني رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية ومحمد محمود شلش منسق أنشطة بالمجلس مقرراً.
وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن هذه التظاهرة الرياضية تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وتعد من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس على تنظيمها من خلال التفاعل الكبير من قبل الأندية والرياضيين.
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