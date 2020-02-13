شكرا لقرائتكم خبر عن يوم رياضي شاطئي لجوالة الكشافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الوفود الكشفية من الجوالة المشاركين في اللقاء الكشفي الدولي التاسع تحت شعار «الكل للشارقة.. الشارقة للكل» برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،في برنامج رياضي مفتوح للجوالة على شاطئ الحمرية.

وأكد اللواء عبدالله سعيد السويدي، المشرف العام للجنة العليا المنظمة إن نادي الحمرية قام بتوفير كافة إمكاناته لتنظيم اليوم الرياضي البحري المفتوح للوفود الكشفية المشاركة من خلال توفير القوارب الخاصة بالشراع والتجديف الحديث.

من جهته، قال جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الحمرية إن النادي يعمل على تعزيز وتوثيق أواصر العمل والتعاون المشترك مع مختلف الجهات في حكومة الشارقة.

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