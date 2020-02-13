فيفياني يبدأ مهامه مع الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

باشر الإيطالي فابيو فيفياني مهامه مدرباً لفريق الفجيرة خلفاً للجزائري مجيد بوقرة.

ورحب عبدالله بن قانون نائب رئيس شركة الفجيرة لكرة القدم والمدير التنفيذي بالمدرب الإيطالي متمنياً أن يكون على مستوى التحدي والطموح، مؤكداً حرص النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على التصدي لكل العقبات وتوفير الاحتياجات، وطالب اللاعبين بفتح صفحة جديدة لمواصلة البقاء في دوري الخليج العربي.

من جانبه، أعرب فيفياني عن سعادته بالعودة مجدداً لدوري الإمارات والاستقبال الرائع الذي حظي به من أسرة الفجيرة، مشيراً إلى أن مهمته تتطلب التركيز وبذل كل ما في وسعه لتعديل مسار الفريق، لافتاً إلى أنه ينتظر من جميع اللاعبين لاسيما العناصر الجديدة التي التحقت بصفوف الفريق خلال «الميركاتو الشتوي» مجهوداً أكبر في التدريبات.وكشف أنه يعلم كل شيئ عن «الذئاب» ودوري الخليج العربي من عمله السابق مع اتحاد كلباء، وسيعمل بالتعاون مع الطاقم الإداري والفني على الاستفادة القصوى من فترة التوقف الحالية للدوري في إعادة ترتيب الصفوف وتجهيز الفريق بصورة جيدة مع تلافي الأخطاء السابقة.