بلباو يتفوق على غرناطة بهدف في ذهاب نصف النهائي

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قطع أتلتيك بلباو خطوة نحو نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه غرناطة 1-صفر الاربعاء في ذهاب نصف النهائي.

وكان بلباو قد أقصى برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الالقاب (30) بنتيجة 1-صفر في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي ايضا، يلتقي ريال سوسييداد الذي اقصى ريال مدريد العريق مع ضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية الخميس.

وهذه المرة الاولى منذ عام 2010 يغيب فيها ريال مدريد وبرشلونة عن المربع الذهبي للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية.

وفيما كان الشوط الاول متجها للتعادل السلبي، لعب اينياكي وليامز كرة "مقشرة" الى القائد ايكر مونياين، فافتتح التسجيل (43) لبلباو تاسع الدوري المحلي راهنا وثاني أكثر الاندية تتويجا باللقب (23 مرة) لكن آخرها يعود لعام 1984.

وكان بلباو، الباحث عن النهائي الاول له منذ 2015 عندما خسر امام برشلونة 1-3، قادرا على اضافة المزيد من الاهداف، لكن الحكم الغى له هدفين بداعي التسلل (48 و61).

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بدوره، يأمل غرناطة، وصيف عام 1959 والذي اقصى فالنسيا حامل اللقب من ربع النهائي 2-1، تعويض خسارته في مباراة الاياب المقررة في 5 اذار/مارس المقبل على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

وكان بلباو قد تفوق على غرناطة في مواجهتين سابقتين جمعتهما في الكأس في 1944 ونصف نهائي 1969.

وخاض بلباو المواجهة بعد خسارته امام مضيفه ريال سوسييداد 1-2 في الدوري نهاية الاسبوع التي شهدت ايضا سقوط غرناطة عاشر الدوري امام اتلتيكو مدريد صفر-1.

واجرى مدرب بلباو غايسكا غاريتانو سبعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت امام سوسييداد واراح فيها بعض اساسييه، على غرار مدرب غرناطة دييغو مارتينيز.

وكرر بلباو تفوقه على غرناطة هذا الموسم بعد أن فاز عليه 2-صفر ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الليغا في الاول من كانون الاول/ديسمبر الفائت.

ملخص المباراة: