مكتب البريد الإيطالي يدعو ساري لاكتشاف ضغط العمل لديه









اسماء السيد - رد مكتب البريد الإيطالي بحدّة الأربعاء على تصريحات أدلى بها ماوريتسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس لكرة القدم، بقوله إنه لو أراد تجنب الضغط لكان تولى وظيفة هناك.

وكان ساري قال في مؤتمر صحفي عشية مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا ضد ميلان في سان سيرو "لولا رغبت بالضغط، لتقدمت بطلب توظيفي للعمل في مكتب البريد (...) كل شيء طبيعي. لا زلنا في شباط/فبراير ونحن ننافس في جميع المسابقات، تماشيا مع الأهداف الموضوعة هذا الموسم".

ورد مكتب البريد الإيطالي في بيان له نشره على موقعه على تويتر قال فيه "تدعو شركة البريد الإيطالي السيد ساري إلى قضاء بضع دقائق من وقته الثمين لكي يكتشف أن مكتب البريد هو أكبر شركة في البلاد، حيث تم اختياره من قبل الخريجين الشباب كواحد من أكثر الشركات جاذبية للعمل فيها، وهو معروف كواحد من بين افضل 500 شركة حول العالم من حيث نوعية بيئة العمل".

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وأضاف البيان "على عكس ما يدعي السيد ساري، يوجد ضغط في مكتب البريد، كونه مسؤول أمام المواطنين والشركات والإدارات العامة. نحن ننتظره في أحد مراكزنا البالغ عددها 15 ألف مركز حتى يتمكن من رؤية عملنا اليومي شخصيا".

وخسر يوفنتوس حامل اللقب صدارة الدوري المحلي لمصلحة إنتر ميلان بفارق الأهداف بعد سقوطه أمام فيرونا 1-2 وفوز إنتر على ميلان 4-2.

وتولى ساري، وهو مصرفي سابق يبلغ من العمر 61 عاما، تدريب يوفنتوس ليكون خلفا لماسيميليانو أليغري قادما من تشلسي الإنكليزي، كما سبق له أن تسلم الإدارة الفنية لفريق نابولي وأندية إيطالية أخرى.