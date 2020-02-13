شكرا لقرائتكم خبر عن على الفيل يغيب عن الطلائع أمام المقاصة بكأس مصر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد طلائع الجيش جهود لاعبه على الفيل مدافع الفريق فى مباراة المقاصة بكأس مصر بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الأهلى التى خسرها الطلائع بثلاثية دون رد فى الدوري ، ويواصل اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد بتروسبورت بدور الستة عشرة لكأس مصر بعد أن منح بسيوني لاعبيه راحة سلبية من المران الثلاثاء عقب الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.

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بعيداً عما سباق قال عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، إن فريقه قدم شوط أول جيدًا أمام النادي الأهلي، ولكن الأمور تعقدت في الشوط الثاني، وهو ما أدى لخسارته بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف بسيوني: "مفايتح لعب النادي الأهلي كثيرة وحاولنا اللعب عليها، وخضنا الشوط الأول بشكل جيد"، متابعًا: "في الشوط الثاني تصعب علينا الأمور، وحاولت إغلاق المساحات أمام جيرالدو دا كوستا، عن طريق إشراك أحمد سامي الذي أثرت إصابته علينا"، قائلاً: "دفعت بمحمد شحاتة في عمق ملعب الأهلي والفريق الأحمر كان له الأفضلية في التصويب على المرمى".

وتابع: "لست راضيًا على أداء اللاعبين في الناحية الهجومية، ولم ينفذوا التعليمات، فلكي أخوض أي مباراة أمام الأهلي لابد من استغلال الأطراف بشكل جيد لكن للأسف لم يكن هناك تنفيذ التعليمات في الشق الهجومي".

وعن سبب خروج عمرو جمال قال: "هو قرار فني وكان لدي الأفضلية أن أدفع بناصر منسي بدلا منه" وأشار: "وجود عمار حمدي معنا أمر مهم للغاية في فريق، وغيابه أثر علينا ولو شارك كان سيصنع الفارق".