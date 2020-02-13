شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام نرويجى أو دنماركى أو كرواتى لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، أن 18 حكما مصريا حصلوا على رخصة حكم الفيديو، مؤكدا أنه لم يتحدد حتى الأن موعد تطبيق الفار فى الدورى المصرى.

وقال الغندور فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن حكم مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات، سيكون من النرويج أو الدنمارك أو كرواتيا، موضحا أنه سيحسم القرار النهائى خلال الساعات المقبلة.

وتنظم لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة المقبل لتعريف الاعلاميين بتقنية الفيديو والحالات التى تستوجب تدخل حكم الفيديو.

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وتقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.