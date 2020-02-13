شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهدد بالانسحاب أمام الأهلى فى خطاب رسمى لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، بعدم خوض مباراة الفريق أمام النادى الأهلى غدا الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية بمسابقة الدورى العام.

وقال محمد الخولى عضو مجلس المصرى البورسعيدى في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة يؤكد عدم خوض المباراة في حالة حضور جماهير للأهلى عكس ما تم إخطار النادى به وهو حضور 15 فردا لكل ناد.

وتابع أنه طالب اتحاد الكرة بإرسال أسماء الصحفيين والإعلاميين المسموح لهم بالحضور وإخطار الأمن بهم، وفى حالة حضور أكثر من العدد المسموح لن يخوض المصرى المباراة غدا.

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وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر استعدادا لمباراة الأهلى غدا الجمعة ، وضمت القائمة 20 لاعبًا هم :

أحمد عبد الفتاح - محمد شحاته لحراسة المرمى - سعيدو سيمبوريه - إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي - عمر كمال - خالد مصطفى لخط الدفاع - فريد شوقي - إسلام عطية - إيزي ايميكا - حسن علي - أحمد ياسر - حسين رجب - مفتاح طقطق - شيخ موكورو - محمد جابر - عبد الناصر دي ماريا - أيمن ندا لخط الوسط - محمود وادي - أوستن أموتو لخط الهجوم.

كان الجهاز الفني قد اضطر لاستبعاد عمرو موسى قائد الفريق من قائمة المعسكر لظروف وفاة والده صباح اليوم ، فيما غاب عن قائمة الفريق لظروف الإصابة أيضاً الثنائي أحمد مسعود حارس مرمى الفريق الذي كان قد أجرى أمس عملية جراحية لتثبيت إحدى سُلاميات الأصابع ، بالإضافة إلى بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق الذي أجرى مساء أمس أشعة تشخيصية للتأكد من مدى إصابته بالعضلة الخلفية وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة المصري ووادي دجلة التي أقيمت أول أمس وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.