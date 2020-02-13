شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد عماد حمدى عن الإسماعيلى أمام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الاشعة التى أجراها عماد حمدى لاعب خط وسط الاسماعيلى تعرضه لشد فى العضلة الامامية ليتأكد غيابه عن مباراة الرجاء المغربى حيث يحتاج اللاعب من أسبوع لعشرة أيام للتعافى من الاصابة التى تعرض لها خلال مباراة الزمالك الاخيرة بالدوري ، أخطر نادى الرجاء المغربى نظيره الإسماعيلى بموعد وصوله للإسماعيلية، وذلك الجمعة المقبل استعداداً لمباراة الفريقين معاً فى نصف نهائى البطولة العربية.

ويواصل فريق الإسماعيلى استعداداته لموقعة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى البطولة العربية، بعد أن منح الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش للاعبيه إجازة من المران عقب الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، والتى أقيمت مساء الأحد الماضى على استاد الإسماعيلية، وأحرز أهداف الزمالك والإسماعيلى كل من محمود علاء من ركلة جزاء ويوسف أوباما من رأسية بينما احرز هدف الإسماعيلى باهر المحمدى من ركلة جزاء.

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وكان النجم الساحلى التونسى توج بطلاً للنسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.