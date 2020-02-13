شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: وبخت إبراهيم نور الدين أكثر من مرة لضعف مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه من وضع القائمة الدولية الأخيرة للحكام وبنفس الترتيب الذى تم اعتماده من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مضيفا أن الترتيب عادل تماما وجاء بناء على معايير فنية.

وقال الغندور فى تصريحات لقناة اون سبورت، إنه لا يجد مبررا واحدا لما فعله جهاد جريشة الحكم الدولى الذى تقدم بشكوى ضده إلى اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مشددا على أنه لن يسمح بتدخل أعضاء الجبلاية فى قراراته لأن إدارة لجنة الحكام حق أصيل له.

تابع أن سبب إحالة جهاد جريشة للتحقيق وإيقافه هو أنه نشر شكواه ضد لجنة الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعى ، كما تحدث فى وسائل الاعلام دون إذن، نافيا أن يكون الايقاف بسبب الشكوى فى حد ذاتها.

وعن إتهامات مجاملة إبراهيم نور الدين، قال الغندور:" اختلفت مع نور الدين كثيرا وكنت أوبخه بشدة بسبب مستواه، ولكن عندما يستعيد مستواه لابد أن أدعمه وأقف بجانبه".

وتنظم لجنة الحكام باتحاد الكرة، مؤتمرا صحفيا باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة المقبل لتعريف الاعلاميين بتقنية الفيديو والحالات التى تستوجب تدخل حكم الفيديو.

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وتقيم لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكرى، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.