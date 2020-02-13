شكرا لقرائتكم خبر عن الإتاج الحربى يخسر جهود بازوكا أمام نادى مصر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد عبد الرازق بازوكا مدافع الفريق فى مباراة نادى مصر بالدوري بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة مصر المقاصة ،ويستعد فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختا لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، وكان الإنتاج قد حصل على راحة سلبية الأحد ثم عاود المران عصر الإثنين، حيث خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فيما أدى جميع اللاعبين لثلاثاء مراناً قوياً ثم واجه سيراميكا كليوباترا ودياً عصر الاربعاء .

واحتفل محمد بازوكا مدافع الإنتاج الحربى، بهدفه فى شباك مصر المقاصة على طريقة "تقنية الفار" والذى أحرزه بالدقيقة 33 من عمر المباراة التي جمعتهماعلي استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ17 للدوري، وجاء احتفال بازوكا بالإشارة إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وفى سياق آخر عبّر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى عن حزنه لضياع نقطتين أمام المقاصة، قائلاً إن معظم أندية الدورى الممتاز مهددة بالدخول فى دوامة الهبوط فى ظل تقارب النقاط، واستثنى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، 4 أندية فقط، وأشار إلى أنهم بعيدين عن خطر الدخول فى منطقة الهبوط، وهم الأهلى والمقاولون والزمالك وبيراميدز.