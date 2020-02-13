حمادة أنور: التقرير الطبى شرط أى تعديل فى قائمة الزمالك للسوبر الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك المتواجد رفقة البعثة في الدوحة، أن مباراة السوبر كشفت عن حجم الجماهيرية العريضة للزمالك في الوطن العربي.
وقال أنور في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك الفضائية، أن اللاعبين يشعرون ويقدرون حجم المسئولية وأن الجهاز الفني يقوم بدوره على أكمل وجه وهناك حالة من التركيز على اللاعبين.
وتابع عضو الزمالك أن شرط إجراء أي تبديل في قائمة الزمالك قبل المباراة مرهونة بتقديم تقرير طبي يكشف عن صعوبة مشاركة اللاعب المستبدل.
ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتي دور الثمانية لدوري الأبطال.
ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 أو 7 مارس المقبل.
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