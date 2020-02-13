شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الأهلي.. أحمد حسن يؤكد تأجيل قمة 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن عميد لاعبي العالم ان قمة الدوري بين الأهلي والزمالك سيتم تأجيلها، كاشفاً أن القرار سيتم اتخاذه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية :" الزمالك طلب تأجيل القمة والأهلي لم يحسم قراره النهائي حتى هذه اللحظة وكل المؤشرات والمعلومات تؤكد أن قمة الدوري ستؤجل في الوقت الذي ستقام مباراة السوبر في موعدها".

كان هاني زادة عضو نادي الزمالك قد كشف عن طلب ناديه بشكل شفوي أسباب تأجيل قمة الدوري بسبب دورى أبطال أفريقيا ومباريات دور الـ8 والتى حسمها فريق الزمالك بالتأهل الرسمي لهذا الدور ويواجه الترجي التونسي بينما يواجه الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا خاصة أن مباريات دور الـ8 ستقام يوم 28 و29 من الشهر الجاري، إلى جانب طلب الزمالك بشكل شفوي تأجيل القمة بسبب ارتباطه بمباراته أمام الترجي التونسي يوم 14 فبراير بالسوبر الأفريقي، ثم السوبر المصري أمام الأهلي يوم 20 بالإمارات ويخشي مسئولو النادي من إصابة لاعبيهم وتعرضهم للإجهاد قبل مباريات دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

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المعروف أن الناديين يلتقيان يوم 20 فبراير على كأس السوبر بمدينة أبو ظبى الإماراتية، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أن مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات فى موعدها ولا نية لإلغائها كما يتردد .

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير الجارى والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى، على استاد القاهرة بدون جمهور، بعد وصول الموافقات الأمنية بشكل رسمى.

واشترطت اللجنة الخماسية وصول طلب رسمى ومشترك من ناديى الأهلى والزمالك لتأجيل مباراة القمة، ورغم وصول موافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة يوم 24 فبراير، إلا أن المباراة ما زالت تمثل أزمة وصداعًا داخل مجلس الجبلاية بسبب تأجيلها من عدمه فى ظل طلب الزمالك ترحيل اللقاء خوفًا على لاعبيه من الإجهاد والإصابات، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن تأجيل قمة الدورى حتى الآن صعب للغاية لضيق الوقت، كما أن البحث عن موعد مناسب للفريقين بعد ذلك سيربك جدول الدورى إلى جانب أن المباراة تم تأجيلها مرتين من قبل.