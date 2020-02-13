شكرا لقرائتكم خبر عن بصورته بتشيريت الزمالك.. هكذا دعم باسم مرسى المارد الأبيض قبل موقعة السوبر الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربي ولاعب الزمالك السابق، المارد الأبيض قبل موقعة السوبر الإفريقى، بصور من مباراة إنيمبا النيجيري في دورى الأبطال الإفريقى عام 2016 ، والتي شهدت سقوط أمطار شديدة، حيث استطاع تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 8 من عمر المباراة.



باسم مرسى





وعلق جمهور باسم مرسى، على الصور التي نشرها على حسابه بموقع انستجرام، وقال مصطفى :"إن شاء الله يلعبوا بالروح بتاعتك دي يوهما ويقاتلوا ويرجعوا بالكأس"، وكتب حسين :" الماتش ده فى نيجريا ولاعبنا انيمبا وانت ي حاسم سجلت هدف الفوز ف اول المباراة "، وعلق آخر :" بأذن الله ترجع نادينا من تاني يا حاسم".

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وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران ظهر اليوم استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، يوم الجمعة المقبلة فى السوبر الأفريقى، وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة وشرح البرنامج التدريبى والتعليمات الفنية للاعبين.