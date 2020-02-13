شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخاطب نهضة البركان رسميا لإقامة مباراة الذهاب بالكونفدرالية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي البورسعيدي، عن آخر التفاصيل بشأن طلب المصري نقل مباراته أمام نهضة بركان خارج مصر.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية : "مستغرب جدا من رفض إقامة لقاء المصري ونهضة بركان في الإسماعيلية..أنا أمثل مصر وللأسف كنت فاكر إن المصري ليه تاريخ في مصر، هناك حالة من التعنت ضدنا وتعبنا من المسئولين عن الكرة المصرية"

وأوضح: "الأهلي والزمالك بيلعبوا بـ30 الف واحنا متحددلنا ألف بس في إسكندرية".، وأتم: ادارة المصري "قرفت" وخاطبنا نهضة البركان رسميا للعب مباراة الذهاب في مراكش وعاوز أسأل هيا بروسعيد خارج خريطة مصر؟".

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كان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب اتحاد الكرة وذلك للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباريات فريق المصري على ستاد الاسماعيلية سعياً من مجلس إدارة النادي المصري لتوفير الدعم والمؤازرة الجماهيرية للفريق خلال مبارياته المقبلة بكافة البطولات التي يشارك بها.

وينعقد مجلس إدارة المصري بشكل دائم لحين إيجاد حل لتلك الأزمة، معلقين :"لن نفرط في حقوقنا بالساهل، وسنخاطب الاتحاد الأفريقي ونصعد تلك الأزمة، خاصة واننا انهينا العقوبات التي وقعت علينا منذ 8 سنوات، ويحق لنا مثل أي فريق مصري يشارك في البطولات الأفريقية أن يخوض مبارياته على الملعب الذى نحدده بحضور جماهيري لا يقل عن 10 أو 15 ألف مشجع".