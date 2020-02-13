شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر لاعب بدورى السلة : "بلعب من 36 سنة و بأكل فواكه كتير وشبهونى بالحضرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام جمال لاعب فريق كرة السلة بنادى الأولمبى، والذى يبلغ من العمر 42 عاما ، أنه مازال يحتفظ بلياقته في الملعب ، و يستطيع خطف الأنظار إليه لعدة أسباب منها الالتزام بتدريبات الفريق ، بجانب التدريب الفردي في الجيم لانه يحافظ على القوة و التحمل .

ويقول عصام جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اكبر اللاعبين سنا في دورى كرة السلة ، حتى قدوم إسماعيل أحمد لاعب الاتحاد السكندرى من لبنان ، و الذى يبلغ 44 عاما ، ليكون عصام هو ثانى أكبر اللاعبين في صالات السلة .

لاعب سلة الاوليمبى

وأضاف كابتن الأولمبى أنه يعتمد في علاقته مع لاعبى الفريق على التفاهم و لذلك يتقبلون منه النصيحة و التوجيهات، وهو ما يتفهمه المدير الفنى للفريق.

وعن بداياته في اللعبة قال عصام جمال أنه بدأ لعب كرة السلة وهو في الخامسة من عمره ، لكنه اتجه إلى الجودو و الكرة الطائرة ، وعندما بلغ الخامسة عشر عاد الى السلة ، ولعب رسميا مع فريق سان مارك تحت 16 سنة ، حتى وصلت مسيرته الى الان لـ 34 عاما في صالات كرة السلة .

Advertisements



عصام فى منافسات 3x3

وكشف عصام جمال الذى يلعب في مركز صانع الألعاب ، و يبلغ طوله 182 سم ، أنه يتناول الطعام الصحى ، و يأكل كل أنواع الطعام ، ولكن بكميات قليلة، إلا أنه يحرص على تناول الفاكهة بكثرة .



عصام و ولديه

وعن حياته الشخصية قال عصام انه ليه ولدان، يلعبان كرة السلة، الأول في فريق تحت 14 سنة بنادى سموحة، والثانى في فريق المينى باسكت .



عصام جمال

وعن أبرز التعليقات التي يسمعها مقارنته بالحضرى ، كانوا يقولون له في المباريات " الحضرى بتاعنا " ، نظرا لاستمرار الحضرى في الملاعب لسنوات طويلة مع احتفاظه بمستواه .

وأشار كابتن الأولمبى أنه لا يفكر في الاعتزال حاليا ، حيث أنه يبلغ 42 عاما ، و مازال أمامه عام اخر يستطيع ان يقدم من خلاله الجديد لفريقه .