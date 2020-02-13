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شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر لاعب بدورى السلة : "بلعب من 36 سنة و بأكل فواكه كتير وشبهونى بالحضرى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام جمال لاعب فريق كرة السلة بنادى الأولمبى، والذى يبلغ من العمر 42 عاما ، أنه مازال يحتفظ بلياقته في الملعب ، و يستطيع خطف الأنظار إليه لعدة أسباب منها الالتزام بتدريبات الفريق ، بجانب التدريب الفردي في الجيم لانه يحافظ على القوة و التحمل .
ويقول عصام جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اكبر اللاعبين سنا في دورى كرة السلة ، حتى قدوم إسماعيل أحمد لاعب الاتحاد السكندرى من لبنان ، و الذى يبلغ 44 عاما ، ليكون عصام هو ثانى أكبر اللاعبين في صالات السلة .
لاعب سلة الاوليمبى
وأضاف كابتن الأولمبى أنه يعتمد في علاقته مع لاعبى الفريق على التفاهم و لذلك يتقبلون منه النصيحة و التوجيهات، وهو ما يتفهمه المدير الفنى للفريق.
وعن بداياته في اللعبة قال عصام جمال أنه بدأ لعب كرة السلة وهو في الخامسة من عمره ، لكنه اتجه إلى الجودو و الكرة الطائرة ، وعندما بلغ الخامسة عشر عاد الى السلة ، ولعب رسميا مع فريق سان مارك تحت 16 سنة ، حتى وصلت مسيرته الى الان لـ 34 عاما في صالات كرة السلة .
عصام فى منافسات 3x3
وكشف عصام جمال الذى يلعب في مركز صانع الألعاب ، و يبلغ طوله 182 سم ، أنه يتناول الطعام الصحى ، و يأكل كل أنواع الطعام ، ولكن بكميات قليلة، إلا أنه يحرص على تناول الفاكهة بكثرة .
عصام و ولديه
وعن حياته الشخصية قال عصام انه ليه ولدان، يلعبان كرة السلة، الأول في فريق تحت 14 سنة بنادى سموحة، والثانى في فريق المينى باسكت .
عصام جمال
وعن أبرز التعليقات التي يسمعها مقارنته بالحضرى ، كانوا يقولون له في المباريات " الحضرى بتاعنا " ، نظرا لاستمرار الحضرى في الملاعب لسنوات طويلة مع احتفاظه بمستواه .
وأشار كابتن الأولمبى أنه لا يفكر في الاعتزال حاليا ، حيث أنه يبلغ 42 عاما ، و مازال أمامه عام اخر يستطيع ان يقدم من خلاله الجديد لفريقه .
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