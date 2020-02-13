خاص- الأهلي جدد تعاقده مع أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

جدد أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي تعاقده مع القلعة الحمراء حتى صيف 2024 ليستمر بالقميص الأحمر لفترة أطول.

وأكد مصدر لمصراوي إلى أن أيمن أشرف جدد العقد بالفعل منذ نحو شهرين، بعد أن قام بتمديد العقد لعام إضافي.

وجاء تجديد عقد أيمن أشرف بناء على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر الذي يعتمد على اللاعب بصفة أساسية في مبارياته محلياً وإفريقياً.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على نجومه بمنحهم عقود ممتدة لفترات أطول، بالإضافة إلى تدعيم الصفوف الذي حدث في يناير الماضي بانتقال أليو بادجي للفريق.