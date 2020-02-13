مصدر يوضح لمصراوي مفاوضات بيراميدز مع إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

بات شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي مطلوباً في نادي بيراميدز الذي يسعى لدعم صفوفه بالحارس الدولي في الصيف المقبل.

وأشار مصدر لمصراوي إلى وجود اهتمام من نادي بيراميدز بالتعاقد مع شريف إكرامي بعد انتهاء الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

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وكان شريف إكرامي، قد أعلن في بيان عبر حسابه على "تويتر" إنتهاء مسيرته مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي الذي يشهد انتهاء تعاقده.

ويعمل شريف إكرامي مع فريقه في الوقت الحالي من أجل العبور من عقبة صنداونز في دوري أبطال إفريقيا ومواصلة التقدم في بطولة الدوري.

وينتظر شريف إكرامي وصول العروض بعد انتهاء الموسم الحالي من أجل تحديد وجهته المقبل بعد الخروج من القلعة الحمراء