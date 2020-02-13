أمير توفيق يتحدث لمصراوي عن.. العرض التركي لسليمان.. والتفاوض مع أحمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وصول عروض من الدوري التركي للاعب الفريق وليد سليمان مثلما أثير في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال أمير توفيق :"لم نستقبل أي عروض تركية من أجل وليد سليمان"، نافياً رحيل اللاعب المخضرم إلى الدوري التركي.

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وعن إمكانية ضم حارس بيراميدز أحمد الشناوي قال أمير توفيق :"لم نتحدث مع الشناوي مطلقاً، وليست لدينا أي نية للتفاوض مع الحارس، الأهلي يمتلك حراس مميزين في الفريق الأول وفريق الشباب".

وأضاف مدير تعاقدات الأهلي :"نفيت قبل ذلك مفاوضات الشناوي، وأنفيها مجدداً، حارس بيراميدز خارج حساباتنا تماماً، أتابع يومياً أخبار عن اقترابه من الأهلي على الرغم من عدم وجود مفاوضات من الأساس".

وأنهى أمير توفيق :"أتمنى قبل أن يطرح البعض مسألة انتقال أحمد الشناوي إلى النادي الأهلي، التوجه بالسؤال للنادي حول إذا كان راغباً في ضم الحارس أم لا، ونحترم الشناوي وإمكانياته فهو حارس مميز ولكنه كما قلت خارج حساباتنا".