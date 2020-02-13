"قرفنا.. ونتجه لخوض مباراتي الكونفيدرالية بالمغرب".. مسؤول المصري يهاجم اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، رفض طلبهم بخوض مباراتهم أمام نظيرهم نهضة بركان المغربي في الإسماعيلية ضمن منافسات ربع نهائي الكونفيدرالية.

وكان المصري قد تلقى خطابًا رسميًا برفض خوض فريقهم لمبارياته بملعب استاد الإسماعيلية؛ حيث من المقرر أن يواجه نهضة بركان مطلع شهر مارس المقبل.

وقال الخولي، خلال مداخلة ببرنامج نمبر وان المُذاع على فضائية النهار مساء اليوم الأربعاء ـ :"قرفنا من مسؤولي الكرة المصرية هناك مباراة للإسماعيلي في البطولة العربية بحضور جماهيري وهي تابعة لمديرية الأمن ذاتها.. فهل نحن خارج الخريطة؟".

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وأشار نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، إلى أنهم راسلوا نظرائهم في نادي نهضة بركان لخوض مباراة الذهاب في مدينة مراكش المغربية بعد رفض إقامتها في الإسماعيلية:"لن خوضها في الإسكندرية بحضور 1000 مشجعًا فالأهلي والزمالك يلعبون بحضور 30 ألف ونحن نمثل مصر أيضًا".

وتابع الخولي:"جمهورنا يلومنا ويتهمنا بالتخاذل وهذا حقهم ولا ألومهم ولكن نحن لا نستطع التقدم خطوة مع الأمن وهناك حالة تعنت من قٍبل اللجنة الخماسية وليس محمد فضل فقط كما كنا نعتقد، لا نريد مشاكل أوتضخيم الموضوع ولكن هناك قرارًا من مجلس الإدارة بعدم اللعب خارج الإسماعيلية".

وأتم نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، حديثه بالإشارة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة في وادي أخر عن النادي، منوهًا إلى أنهم أخبروه بالتنسيق مع الأمن بخصوص مباراته.