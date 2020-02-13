الزمالك يحافظ للأهلي على وصافته بالفوز على الجزيرة بدوري السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :- محمد علام

فاز فريق الزمالك لكرة السلة على نظيره بالجزيرة بنتيجة 68-64، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مجريات الجولة الثالثة عشر بالمسابقة المحلية على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.

وسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها، حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 21-17، وواصل الفريق الأبيض سيطرته في الفترة الثانية التي تفوق فيها بنتيجة 14-10، لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 35-27.

وواصل لاعبي الفريق الأبيض تفوقهم وحسموا الفترة الثالثة لصالحهم بنتيجة 19-17، لتصبح النتيجة الإجمالية تقدم الزمالك بنتيجة 54-44.

وبالرغم من تفوق الجزيرة في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 20-14، لكن ذلك لم يغير في نتيجة المباراة التي حسمها الزمالك لصالحه بنتيجة 68-64.

وعلى جانب أخر، فاز سبورتنج على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما بالإسكندرية بنتيجة 78-74.

بينما حقق مصر للتأمين إنتصار خارج أرضه على سموحة بنتيجة 79-76، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الأخير بالإسكندرية.

وشهدت هذه الجولة، فوز الأهلي على الاتحاد بنتيجة 64-60، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وبعد نتائج اليوم أصبح ترتيب الدوري كالتالي:

الاتحاد في صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة متفوقا على الجزيرة بفضل المواجهات المباشرة بينهما، بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بعد خسارته أمام الزمالك.

واحتفظ سبورتنج بمركزه الرابع في المسابقة برصيد 20 نقطة، وجاء الزمالك خامسا برصيد 19 نقطة، وسموحة سادسا برصيد 18 نقطة، وتقدم مصر للتأمين الى المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد تفوقه على سموحة، وتراجع طلائع الجيش إلى المركز الثامن والأخير برصيد 14 نقطة.

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